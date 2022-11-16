«Случилось самое худшее»: Джим Керри о запрете на въезд в Россию Джим Керри пошутил по поводу запрета на въезд в Россию

Фото: Daziram/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадско-американский актер Джим Керри в своем Twitter пошутил по поводу запрета на въезд в Россию словами «боюсь, что случилось самое худшее». Так он отреагировал на ироничный пост тоже попавшей в санкционный список России писательницы Маргарет Этвуд. Она написала, что вместе с Керри планировала «озорной уикенд в Москве», но теперь вместо этого им придется поехать в Киев. Комик отметил, что они всегда могут отправиться в Париж.

Да, Маргарет, боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию... Но проблемы сотни канадцев — пустяки в этом безумном мире! У нас всегда будет Париж, — пошутил Керри.

Накануне в МИД России заявили о введении персональных санкций против Керри. Помимо комика, в перечень вошли и другие представители культуры: писатель и кинорежиссер Давид Безмозгис, актриса Кэтрин Винник, писательницы Этвуд и Мария Рева.

Власти Канады периодически вносят российских физлиц и юрлиц в санкционные списки из-за ситуации на Украине. Так, 28 октября Трюдо анонсировал очередные санкции против граждан и предприятий России. В нем значилось 35 физлиц и шесть юрлиц.

Вышеуказанным рестрикциям против РФ со стороны канадского руководства предшествовали еще одни, введенные 17 октября. В черный список включили 34 физлица и одну организацию. В перечень попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.