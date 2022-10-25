Скончался экс-глава Пентагона Эштон Картер В США скончался экс-глава Пентагона Эштон Картер в возрасте 68 лет

Фото: Bao Dandan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эштон Картер

В США скончался экс-глава Пентагона Эштон Картер, передает телеканал CNN. Ему было 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Картер руководил военным ведомством при Бараке Обаме.

Эштон Картер, который был последним министром обороны при президенте Бараке Обаме, скончался, — сказано в сообщении.

Он занимал должность министра обороны США с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года.

Агентство Reuters при этом уточняет, что Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить группировку «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии и Ираке и нанести ей поражение.

Ранее в США скончался сенатор Оррин Хэтч, который стал рекордсменом среди республиканцев по длительности пребывания в Конгрессе США (42 года). Он умер в возрасте 88 лет в Солт-Лейк-Сити, в окружении своей семьи. Известно также, что он был лидером по продолжительности представления штата Юта в верхней палате Конгресса США. Хэтч находился на посту сенатора с 1977 по 2019 год, в ходе его политической карьеры сменились семь президентов страны.