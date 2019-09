Вечером 7 ноября 1997 года 40-летний Уильям Молдт позвонил своей девушке из бара и сообщил, что скоро вернётся домой. Около 23 часов он вышел из заведения и уехал на авто, с тех пор его никто не видел.

Судя по фотографиям, машина пробыла в воде довольно долго. На снимках со спутника в проекте Google её было отчётливо видно с 2007 года, однако 12 лет никто не обращал на автомобиль никакого внимания, отмечается на сайте Charley Project , где собрана база пропавших людей, которых не удалось найти.