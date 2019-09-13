https://static.news.ru/photo/bcf531fe-d52f-11e9-9c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Оценщик недвижимости из Флориды зашёл в Google Earth и увидел на спутниковых снимках утонувший в пруду для сбора канализационных и сточных вод автомобиль. О находке он рассказал полицейским. Машину вытащили из воды и нашли в ней останки пропавшего 22 года назад мужчины.

Вечером 7 ноября 1997 года 40-летний Уильям Молдт позвонил своей девушке из бара и сообщил, что скоро вернётся домой. Около 23 часов он вышел из заведения и уехал на авто, с тех пор его никто не видел.

Судя по фотографиям, машина пробыла в воде довольно долго. На снимках со спутника в проекте Google её было отчётливо видно с 2007 года, однако 12 лет никто не обращал на автомобиль никакого внимания, отмечается на сайте Charley Project , где собрана база пропавших людей, которых не удалось найти.

Skeletal remains of man missing since 1997 visible on Google Earth

https://t.co/iSJKENiyo2 — lawana gilbert- (@Kaygirl8Lawana) September 12, 2019

Ранее News.ru рассказывал, как американский YouTube-блогер обнаружил затонувший город у побережья Калифорнии. Совершить находку ему помогли спутниковые снимки Google Earth.