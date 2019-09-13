Фото: pixabay.com

Оценщик недвижимости из Флориды зашёл в Google Earth и увидел на спутниковых снимках утонувший в пруду для сбора канализационных и сточных вод автомобиль. О находке он рассказал полицейским. Машину вытащили из воды и нашли в ней останки пропавшего 22 года назад мужчины.

Вечером 7 ноября 1997 года 40-летний Уильям Молдт позвонил своей девушке из бара и сообщил, что скоро вернётся домой. Около 23 часов он вышел из заведения и уехал на авто, с тех пор его никто не видел.

Судя по фотографиям, машина пробыла в воде довольно долго. На снимках со спутника в проекте Google её было отчётливо видно с 2007 года, однако 12 лет никто не обращал на автомобиль никакого внимания, отмечается на сайте Charley Project, где собрана база пропавших людей, которых не удалось найти.

Ранее News.ru рассказывал, как американский YouTube-блогер обнаружил затонувший город у побережья Калифорнии. Совершить находку ему помогли спутниковые снимки Google Earth.

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