Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB

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В Нью-Йорке закрыли Signature Bank, чтобы избежать системных рисков после краха SVB, говорится в совместном заявлении Министерства финансов, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Отмечается, что все вкладчики получат доступ к своим деньгам.

Любые убытки Фонда страхования вкладов для поддержки незастрахованных вкладчиков будут возмещены путем специальной оценки банков, как того требует закон, — говорится в заявлении.

11 марта стало известно, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Банк разорился менее чем за двое суток дня из-за того, что вкладчики начали снимать средства со счетов после неудачной операции кредитора с ценными бумагами.