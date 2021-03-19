Шварценеггер согласился возглавить сопротивление при вторжении инопланетян

https://static.news.ru/photo/24a34e80-88a8-11eb-8e62-96000091f725_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: face to face/Global Look Press

Американский актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил, что готов стать лидером в борьбы с инопланетянами при условии их вторжения на Землю. Знаменитый актёр возглавил рейтинг британского телеканала, ему доверили выполнение этой миссии большинство телезрителей.

Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить, — написал Шварценеггер в Twitter.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi — Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021

Так он прокомментировал результаты исследования, проведённого британским телеканалом Blaze. 2000 совершеннолетних жителей Великобритании ранее ответили на вопрос, кто из известных людей «лучше всего справится с вторжением пришельцев», выбрав своего кандидата из списка 20 знаменитостей.

Как сообщает портал Deadline, на втором месте этого рейтинга находится Уилл Смит, сыгравший в фильме «День независимости». Кроме того, в пятёрку лучших потенциальных борцов с пришельцами вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз. Экс-президент США Дональд Трамп вышел на восьмое место, а действующий глава государства Джо Байден — на последнее, двадцатое. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался на 12-й позиции.

Как писал NEWS.ru, инопланетяне не посещают Землю, поскольку считают людей глупыми, а также из-за цвета зелёной травы на планете. К такому выводу пришёл профессор астрономии из Гарварда Ави Леб. Он является автором сотен научных работ на тему чёрных дыр и начала существования Вселенной, работал со Стивеном Хокингом и 10 возглавлял астрономический факультет Гарварда. При этом учёный часто выступает в оппозиции учёному большинству. Так, он считает космический объект, который его коллеги отнесли просто к камню, частью инопланетной технологии.

Астероид вытянутой формы был открыт в 2017 году. Он летел от Земли, при этом ускоряясь. Леб полагает, что это мог быть какой-либо мусор, оставленный экипажем инопланетян, или часть их корабля, который освободился за ненадобностью и в связи с тем, что инопланетяне решили не наносить людям визит.