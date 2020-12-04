Штаб Трампа намерен оспорить итоги выборов в штате Джорджия

https://static.news.ru/photo/9338edf8-36bb-11eb-8365-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Donald Trump via globallookpress.com/Global Look Press

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск об аннулировании результатов выборов в штате Джорджия.

Задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты, — говорится в сообщении штаба в Twitter.

Кроме того, штаб Трампа намерен представить в суде доказательства махинаций с подведением итогов выборов главы государства в Неваде. По словам представителя политика, у штаба есть доказательства «тысяч и тысяч случаев подлога» в Неваде.

Как писал NEWS.ru, ранее Минюст США провёл проверку по жалобам действующего президента и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.