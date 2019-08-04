Сестра мужчины, которого подозревают в стрельбе в городе Дейтон штата Огайо, и её друг найдены убитыми в автомобиле.
По словам источников в правоохранительных органах, на телах погибших обнаружены пулевые ранения.
Более подробная информация пока не разглашается, передаёт
Ранее News.ru писал, что стрелок в американском городе Дейтон, штат Огайо, является жителем расположенного в том же штате города Беллбрук. Правоохранительные органы установили его личность.
Злоумышленник устроил стрельбу в американском Дейтоне, в результате которой