Сестра мужчины, которого подозревают в стрельбе в городе Дейтон штата Огайо, и её друг найдены убитыми в автомобиле.

По словам источников в правоохранительных органах, на телах погибших обнаружены пулевые ранения.

Более подробная информация пока не разглашается, передаёт NBC.

Ранее News.ru писал, что стрелок в американском городе Дейтон, штат Огайо, является жителем расположенного в том же штате города Беллбрук. Правоохранительные органы установили его личность.

Злоумышленник устроил стрельбу в американском Дейтоне, в результате которой погибли 10 человек, включая самого нападавшего. Ещё 27 жителей пострадали. Полиции потребовалось меньше минуты, чтобы нейтрализовать стрелка.

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