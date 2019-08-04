Мужчина, который открыл стрельбу по посетителям торгового центра в городе Эль-Пасо штата Техас, начал сотрудничать со следствием, сообщил начальник полиции города Грег Аллен.

При этом он не стал уточнять, что именно сообщил подозреваемый. Необходимо уважать права, которые есть у этого человека. Несмотря на то, что он сотрудничает, мы должны сохранять детали в тайне,...