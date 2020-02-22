https://static.news.ru/photo/77d262e8-554c-11ea-9ad9-fa163e074e61_660.jpg Берни Сандерс Фото: John Nowak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

России следует держаться подальше от президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. С таким заявлением сенатор от штата Вермонт и кандидат на пост главы государства от демократов Берни Сандерс.

Он подчеркнул, что позаботится о невмешательстве России в избирательный процесс «как будущий президент». По словам Сандерса, ему неинтересно, кого российский лидер Владимир Путин хочет видеть во главе Штатов.

Честно говоря, мне всё равно, кого Путин хочет видеть президентом. Моё послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, как президент я об этом позабочусь, — заявил Сандерс в разговоре с журналистом газеты The Washington Post.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал «безумные теории о вмешательстве России в выборы» сумасшествием некоторых демократов и очередной «охотой на ведьм». Он сообщил, что американцы уже устали от этой темы и посоветовал демократам заняться делом.