Самолёт ВМС США провёл разведку вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи побережья Сирии. Он пролетел неподалёку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Аналогичный полёт был зафиксирован 15 мая.
Как
Как писал NEWS.ru, самолёты ВВС Британии и США провели разведку у южных и западных границ России. Они совершили многочасовые полёты над Чёрным морем и Балтикой. Самолёт США RC-135W с позывным HEROD51 вылетел с базы Суда-Бэй на Крите и три часа курсировал у южного и юго-западного побережья Крыма.
Британский самолёт ВВС RC-135W вылетел с авиабазы Уолддингтон и летал вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Литвы, у Псковской и Ленинградской областей. Его полёт также длился около трёх часов.
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