Самолёт ВМС США провёл разведку вблизи российских баз в Сирии

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Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи побережья Сирии. Он пролетел неподалёку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Аналогичный полёт был зафиксирован 15 мая.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиаресурсов, морской разведчик США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянской Сицилии, и около полутора часов кружил вблизи Сирии. Полёт осуществлялся на высоте 8,5 км над международными водами Средиземного моря. К сирийскому побережью и российским базам он приближался на расстояние в 45 км.

Как писал NEWS.ru, самолёты ВВС Британии и США провели разведку у южных и западных границ России. Они совершили многочасовые полёты над Чёрным морем и Балтикой. Самолёт США RC-135W с позывным HEROD51 вылетел с базы Суда-Бэй на Крите и три часа курсировал у южного и юго-западного побережья Крыма.

Британский самолёт ВВС RC-135W вылетел с авиабазы Уолддингтон и летал вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Литвы, у Псковской и Ленинградской областей. Его полёт также длился около трёх часов.