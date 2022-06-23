RT: США подготовили HIMARS к применению на Украине за месяц до спецоперации

Фото: us-pacific-command/flickr.com

США готовили к применению на Украине ракетные установки HIMARS за месяц до спецоперации на Украине, пишет RT. Государственный тендер, свидетельствующий о том, что США понадобилось получить 200 машин поддержки для РСЗО HIMARS, был объявлен в январе 2022 года.

6 января 2022 года на портале государственных закупок США появилось объявление о запросе предложений для переоборудования обычных военных грузовиков в «автомобили перезарядки» для реактивных артиллерийских систем HIMARS. Военный историк, подполковник Юрий Кнутов рассказал, что расходы на HIMARS закладывались в бюджете США как минимум за полгода до поставок, так как военный бюджет на следующий год создается весной и принимается конгрессом в октябре.

Бюджет на 2022 год был принят в октябре 2021 года. Это всё указывает на то, что вмешательство США в конфликт на Украине было предусмотрено в бюджете ещё в прошлом году, — заявил Кнутов.

19 июня стало известно, что Пентагон решает вопрос об отправке на Украину ещё четырёх реактивных систем залпового огня. В этом случае количество РСЗО у украинской стороны увеличится вдвое, так как США уже согласовали отправку Киеву четыре системы HIMARS.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут обстреливать территорию России, когда получат от Запада оружие с дальностью поражения более 100 км. Украинский лидер отметил, что имеет в виду удары по гражданским целям. Зеленский также подчеркнул, что у Украины достаточно оружия, но не хватает именно дальнобойного, чтобы преодолеть преимущество России в технике.