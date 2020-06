Rolling Stones потребовала от Трампа не использовать её песни на митингах

https://static.news.ru/photo/18629946-b8d3-11ea-99f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com

Участники знаменитой британской рок-группы Rolling Stones пригрозили президенту США Дональду Трампу юридическими последствиями, если он не прекратит использовать их музыку на своих встречах со сторонниками.

От лица музыкантов выступила Организация защиты авторских прав (Broadcast Music, Inc., BMI), она уведомила участников предвыборной кампании Трампа о том, что использование музыкальных произведений без разрешения автора является прямым нарушением лицензионного соглашения, передаёт Deadline.

BMI получила такое возражение и направила письмо, сообщая кампании Трампа, что работы Rolling Stones были исключены из лицензии, предоставляемой кампании, и уведомляя, что любое использование этих музыкальных композиций в будущем будет нарушением лицензионного соглашения с BMI, — заявил представитель компании.

Речь идёт о композиции You Can’t Always Get What You Want.

«Роллинги» не впервые обращаются к Трампу с просьбой перестать включать их песни на митингах. Но в 2016 году президент США проигнорировал просьбу.

По данным издания, также высказывали своё недовольство использованием их песен на мероприятия Трампа такие артисты как Элтон Джон, Адель, Рианна, группы Queen и Panic! At the Disco.

На данный момент BMI не получила ответ от сотрудников кампании Трампа.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден.

Как писал NEWS.ru ранее, американские подростки, пользующиеся соцсетью TikTok, и поклонники K-pop провалили явку на митинге Трампа в Оклахоме. Они провели в соцсетях акцию, подав сотни тысяч заявок на бесплатные билеты на митинг, не собираясь на него приходить.