Результаты Трампа на выборах улучшились по сравнению с 2016 годом

https://static.news.ru/photo/5f24b7c2-1e92-11eb-aab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на текущих выборах главы государства получил результат лучше, чем он был на прошлом голосовании в 2016 году.

Так, в штате Флорида действующий американский лидер набрал 51% голосов, а на прошлых выборах — 47%. Кроме того, в Западной Вирджинии он улучшил свой результат с 67% до 68%.

Одновременно его основной конкурент Джо Байден уже сейчас получил как минимум 238 голосов выборщиков, в то время как кандидат от Республиканской партии в 2016 году Хиллари Клинтон набрала всего 232 голоса, передаёт Fox News.

Как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.

Более 100 миллионов американских граждан проголосовали на президентских выборах досрочно. Это около 70% от всех проголосовавших в 2016 году.