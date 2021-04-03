Режим ЧП объявлен во Флориде из-за риска разлива токсичной воды

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Чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за угрозы прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии Пайни-Пойнт объявил губернатор американского штата Флорида Рон Десантис.

О своём решении Десантис сообщил в Twitter.

Из-за возможного прорыва смешанной солёной воды из южного водохранилища на объекте Пайни-Пойнт я объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати, чтобы обеспечить выделение ресурсов для необходимого реагирования и восстановления, — написал он.

По данным CNN , если рухнет защитная стена резервуара, окрестности будут затоплены. При этом в Центре по чрезвычайным ситуациям округа заявили, что вода «соответствует большинству стандартов морской воды», не радиоактивна, но имеет высокий уровень кислотности.

В районе Пайни-Пойнт, где объявлена угроза подтопления, находится 316 домов.

Ранее NEWS.ru писал, что опасное природное явления прогнозируют синоптики в Московской области. На подмосковных малых и средних реках уровень воды поднимется на один-два метра. Специалисты уже выпустили по этому поводу штормовое предупреждение.