Режим ЧП объявлен во Флориде из-за риска разлива токсичной воды

Чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за угрозы прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии Пайни-Пойнт объявил губернатор американского штата Флорида Рон Десантис.
О своём решении Десантис
Из-за возможного прорыва смешанной солёной воды из южного водохранилища на объекте Пайни-Пойнт я объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати, чтобы обеспечить выделение ресурсов для необходимого реагирования и восстановления, — написал он.
По данным
В районе Пайни-Пойнт, где объявлена угроза подтопления, находится 316 домов.
Ранее NEWS.ru писал, что опасное природное явления прогнозируют синоптики в Московской области. На подмосковных малых и средних реках уровень воды поднимется на один-два метра. Специалисты уже выпустили по этому поводу штормовое предупреждение.