Reuters: США не будут вводить ограничения на экспорт газа в Европу зимой

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США исключают возможность введения запрета или ограничений на экспорт своего газа в Европу ближайшей зимой и помогут странам — членам ЕС справиться с энергетическим кризисом, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, с начала марта объем поставок американского сжиженного природного газа в ЕС составил 30 млрд куб. м, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Благодаря шагам, которые предпринимаем мы и наши партнеры, уровень заполненности газовых хранилищ в Европе гораздо выше, чем в прошлом году, — сказал представитель администрации президента США Джо Байдена.

По данным Refinitiv Eikon, в сентябре этого года американские производители СПГ увеличили поставки европейским клиентам до 4,37 млн тонн, хотя и не вывели их на полную мощность. В общей сложности на Европу пришлось 70% американского экспорта, в то время как в августе и в июле эта доля составляла 56% и 63% соответственно. Одновременно сократились поставки СПГ в Азию, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна.

Ранее в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что подземные газовые хранилища в Европе могут опустеть до 5% к февралю, если Россия с 1 ноября полностью прекратит поставлять газ по европейскому направлению, а предложения по поставкам сжиженного природного газа будут ограничены. Если же уровень поставок СПГ в Европу будет высоким, то хранилища опустеют до 20%, подсчитали эксперты.

В документе говорится, что из-за возможного падения уровня запасов газа в хранилищах повышается риск перебоев с поставками в случае запоздалых холодов. Для заполненности газовых хранилищ на 25% требуется сократить спрос на энергоресурс в Евросоюзе зимой на 9% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. Уровень заполненности хранилищ в 33% требует сокращения спроса на газ на 13%.