Reuters: США могут выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Власти США могут выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц. По его данным, поставки будут включать боеприпасы и БТР Stryker.

Вооружения передадут Киеву из запасов Пентагона, сообщили собеседники агентства. В пакет, в том числе будут включены оборудование для разминирования, снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, боеприпасы для противовоздушной обороны Patriot, а также для ракетных систем залпового огня HIMARS. Кроме этого, США поставят Украине ракетные комплексы TOW и Javelin.

В публикации подчеркивается, что американские власти могут изменить содержание нового пакета военной помощи. По данным агентства, в него не войдут кассетные боеприпасы. О выделении Киеву $400 млн ранее также сообщил телеканал СNN.

Ранее на сайте Пентагона появилась информация, что США поставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд. В него войдут системы NASAMS, снаряды для артиллерии, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, ракеты TOW, 115 авто для буксировки и транспортировки оборудования, а также средства контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.