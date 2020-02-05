https://static.news.ru/photo/0a5437c2-4850-11ea-abd5-fa163e074e61_660.jpg Митт Ромни Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Сенатор-республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение президента США Дональда Трампа от власти.

Он отметил, что голосовать иначе ему не позволит совесть и присяга.

Я признаю, что мой вердикт не приведёт к отстранению президента, — цитирует Ромни РИА Новости.

По мнению сенатора, для отстранения Трампа от власти понадобятся голоса как минимум ещё двух десятков сенаторов от республиканской партии, которая обладает большинством в Сенате.

Демократы инициировали процедуру импичмента осенью 2019 года после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Cенат США рассмотрит дело об импичменте Трампа без вызова свидетелей и рассмотрения новых доказательств — демократы не смогли склонить на свою сторону республиканку Лизу Мурковски, чей голос станет решающим.