Сенатор-республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение президента США Дональда Трампа от власти.
Он отметил, что голосовать иначе ему не позволит совесть и присяга.
Я признаю, что мой вердикт не приведёт к отстранению президента, — цитирует Ромни РИА Новости.
По мнению сенатора, для отстранения Трампа от власти понадобятся голоса как минимум ещё двух десятков сенаторов от республиканской партии, которая обладает большинством в Сенате.
Демократы инициировали процедуру импичмента осенью 2019 года после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Cенат США рассмотрит дело об импичменте Трампа без вызова свидетелей и рассмотрения новых доказательств — демократы не смогли склонить на свою сторону республиканку Лизу Мурковски, чей голос станет решающим.