Республиканцы могут отложить пленарные заседания в сенате из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a9554684-059e-11eb-b742-fa163e074e61_660.jpg Митч Макконнелл Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Члены Республиканской партии рассматривают возможность переноса пленарной деятельности в сенате на срок после 19 октября из-за COVID-19. Об этом заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

В понедельник (5 октября. — NEWS.ru) я намерен добиться единогласного соглашения, чтобы сенат на протяжении последующих двух недель встречался для формальных сессий, — заявил Макконнелл.

Во время формальных сессий не нужен кворум, там не рассматривают важные вопросы.

Макконнелл подчеркнул, что комитет сената планирует утвердить судьёй Верховного суда Эми Кони Барретт. Республиканцы хотят собраться 12 октября и проголосовать за кандидатуру Барретт, демократы выступают против, но они имеют меньшинство голосов.

NEWS.ru писал, что заболевший коронавирусом Дональд Трамп записал видеообращение. Он заявил, что направляется в госпиталь для проверки своего состояния. Глава государства выразил надежду, что с ним всё будет в порядке.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме не ввели никаких дополнительных мер после заражения американского лидера.