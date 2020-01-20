Республиканцы в сенате Конгресса США хотят провести процесс импичмента американского лидера Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом
Отмечается, что республиканцы дадут по 24 часа представителям защиты от Белого дома и Палаты представителей, чтобы те смогли высказать свою позицию. Для ответов на вопросы сенаторов запланировано выделить 16 часов. Затем пройдут дебаты по поводу дополнительных свидетелей и документов — на это выделено четыре часа.
Если потребности в свидетелях не будет, то верхняя палата перейдёт к голосованию.
Информация опубликована в резолюции лидера республиканского большинства в верхней палате Митчема Макконнелла. Сенат рассмотрит документ 21 января.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения, которые были предъявлены против него во время процедуры импичмента. Он требует отклонить обвинения демократов, так как они недействительны с точки зрения Конституции США.
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