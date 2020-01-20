https://static.news.ru/photo/daa17d1e-3c0b-11ea-ae13-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jeff J. Newman/GlobalLookPress

Республиканцы в сенате Конгресса США хотят провести процесс импичмента американского лидера Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал Politico.

Отмечается, что республиканцы дадут по 24 часа представителям защиты от Белого дома и Палаты представителей, чтобы те смогли высказать свою позицию. Для ответов на вопросы сенаторов запланировано выделить 16 часов. Затем пройдут дебаты по поводу дополнительных свидетелей и документов — на это выделено четыре часа.

Если потребности в свидетелях не будет, то верхняя палата перейдёт к голосованию.

Информация опубликована в резолюции лидера республиканского большинства в верхней палате Митчема Макконнелла. Сенат рассмотрит документ 21 января.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения, которые были предъявлены против него во время процедуры импичмента. Он требует отклонить обвинения демократов, так как они недействительны с точки зрения Конституции США.