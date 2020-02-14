Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа не передавала Конгрессу сведений, доказывающих прямую угрозу национальной безопасности, которую представлял иранский генерал Касем Сулеймани.
Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел. Трамп публично оправдал ликвидацию Сулеймани, заявив, что тот угрожал безопасности американских граждан и дипломатических миссий за рубежом. Энгел в этой связи сообщил, что президентская администрация направила в Конгресс доклад с обоснованием удара по иранскому генералу, который напрямую противоречит публичным заявлениям Трампа.
По мнению Энгела, которое
Как писал NEWS.ru, 3 января при ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Тегеран в ответ в ночь на 8 января нанёс ракетный удар по американской военной базе Айн аль-Асад в Ираке.
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