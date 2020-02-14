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Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа не передавала Конгрессу сведений, доказывающих прямую угрозу национальной безопасности, которую представлял иранский генерал Касем Сулеймани.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел. Трамп публично оправдал ликвидацию Сулеймани, заявив, что тот угрожал безопасности американских граждан и дипломатических миссий за рубежом. Энгел в этой связи сообщил, что президентская администрация направила в Конгресс доклад с обоснованием удара по иранскому генералу, который напрямую противоречит публичным заявлениям Трампа.

По мнению Энгела, которое приводится на сайте главы комитета по иностранным делам, объяснительный документ администрации показывает, что «предложенное президентом американцам оправдание было явной ложью». Энгел отметил, что ликвидация генерала поставила США перед риском войны с Ираном, «которую не хотят американцы и которую не одобряет Конгресс». Глава комитета выразил надежду, что в ходе предстоящих 28 февраля слушаний госсекратарь США Майкл Помпео сможет прояснить политику Трампа в отношении Ирана и Ирака.

Как писал NEWS.ru, 3 января при ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Тегеран в ответ в ночь на 8 января нанёс ракетный удар по американской военной базе Айн аль-Асад в Ираке.