Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 39%

Джо Байден / Фото Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена в мае упал до рекордных 39%, об этом свидетельствуют данные опроса центра общественных исследований агентства AP. Рейтинг американского лидера достиг самого низкого уровня за время его президентства. Падение доверия также наблюдается среди сторонников Демократической партии. Если в апреле 49% демократов выражали свою поддержку главе государства, то в мае этот показатель сократился до 33%.

На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что сегодня лишь два из 10 взрослых американцев считают, что страна движется в правильном направлении, или верят в то, что экономика страны в порядке. Для сравнения, месяцем раньше так считали трое из 10, — указано в результатах опроса.

На фоне сложной экономической обстановки в США и падения собственного рейтинга Байден ранее обвинил российского коллегу Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он указал, что высокая инфляция в стране стала результатом военной операции РФ на Украине, а также пандемии коронавируса.

Глава Белого дома отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин. Он добавил, что власти способны справиться с этой проблемой, и заявил, что на Украине на складах находятся 20 миллионов тонн зерна. По словам Байдена, если получить доступ к этим ресурсам, то цены снизятся.