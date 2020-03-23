https://static.news.ru/photo/e3adeef8-6d32-11ea-815e-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr com

Министр обороны США Марк Эспер признал, что пандемия коронавирусной инфекции негативно скажется на боевой готовности американской армии.

Как передаёт ТАСС, глава Пентагона поделился опасениями на брифинге для представителей СМИ. Эспер напомнил, что у 133 военнослужащих выявлен коронавирус. Министр обороны отметил, что о больных заботятся и внимательно за ними наблюдают. По его словам, по мере распространения инфекции станет заметно «всё большее воздействие на военнослужащих», что определённо скажется на боеготовности. Однако Эспер подчеркнул, что армия США по-прежнему будет способна проводить «миссии в области национальной безопасности» в любой точке мира.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп опасается, что ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, отрицательно скажутся на экономике страны. Глава государства начал обсуждать со своими советниками возможность постепенной отмены ограничительных мер.

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США по последним данным превысило 35 тысяч человек. 462 человека скончались.