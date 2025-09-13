Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
13 сентября 2025 в 22:16

Раскрыты подробности личной жизни подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

NYP: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка жил с трансгендером

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: SMG/ZUMAPRESS/Global Look Press

Сообщается, что подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка проживал с трансгендерным соседом (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), информирует New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Личность данного человека пока официально не раскрыта.

По данным издания, 22-летний Тайлер Робинсон делил жилье с лицом, находившимся в процессе смены пола. Этот человек, чье имя не разглашается, теперь активно сотрудничает с ФБР в рамках расследования. Его родственник подтвердил изданию факт совместного проживания в одной квартире.

Анонимный член семьи трансгендера также отметил, что тот был белой вороной в семье. Однако отказался комментировать возможный характер отношений между мужчинами.

Ранее сообщалось, что Кирк, правый активист с влиянием в политических кругах, сторонник Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), был ранен из огнестрельного оружия во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в одном из местных университетов.

США
убийства
трансгендеры
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.