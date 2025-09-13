Раскрыты подробности личной жизни подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Сообщается, что подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка проживал с трансгендерным соседом (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), информирует New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Личность данного человека пока официально не раскрыта.

По данным издания, 22-летний Тайлер Робинсон делил жилье с лицом, находившимся в процессе смены пола. Этот человек, чье имя не разглашается, теперь активно сотрудничает с ФБР в рамках расследования. Его родственник подтвердил изданию факт совместного проживания в одной квартире.

Анонимный член семьи трансгендера также отметил, что тот был белой вороной в семье. Однако отказался комментировать возможный характер отношений между мужчинами.

Ранее сообщалось, что Кирк, правый активист с влиянием в политических кругах, сторонник Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), был ранен из огнестрельного оружия во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в одном из местных университетов.