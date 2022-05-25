Раскрыта личность техасского стрелка, убившего 15 человек в школе Губернатор Техаса назвал имя 18-летнего стрелка, убившего 15 человек

Фото Скриншот / телеканал ABC youtube

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что стрелком в школе, убившим 14 детей и одного учителя, оказался 18-летний Сальвадор Рамос — ученик местной средней школы. Кроме того он ранил свою бабушку. По данным телеканала ABC, это была начальная школа, а возраст детей не превышал 12 лет.

Преступник скончался после перестрелки с полицией, — утверждает губернатор.

Власти штата ранее подтвердили гибель 15 человек в городе Ювальде. Пресса уточнила, что подозреваемый во время атаки забежал внутрь учебного заведения и забаррикадировался там.

Глава местной полиции сообщил, что все погибшие учились во втором, третьем и четвёртом классах. Преступник действовал один и он был ликвидирован.

22 марта ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), пропагандировавшего идеологию массовых убийств и распространявшего фейки о теракта. Им оказался 17-летний гражданин России.