ФСБ задержала в Сочи 17-летнего администратора сообщества «Колумбайн»

ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), пропагандировавшего идеологию массовых убийств и распространявшего фейки о терактах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ России, им оказался 17-летний гражданин России.

Задержанный признал свою вину, в его отношении планируется «принятие процессуального решения». Он рассказал , что права администрирования сообществом ему передал гражданин Украины, именующий себя Белая Роза, с которым он держал связь через Telegram. Отмечается, что этот гражданин, известный правоохранительным органам как Ярослав Овсюк, в ноябре 2021 года склонял жителя Казани к нападению на школу. Эта акция была своевременно пресечена.

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн» террористическим. По данным Генпрокуратуры, «Колумбайн» имеет широко развитую структуру и координируется через Интернет, а его идеология основана на насилии и преследует цели массовой гибели людей и дестабилизации обстановки в стране. Там также напомнили, что за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

В России неоднократно высказывались мнения о деструктивности и угрозе данного движения и ему подобных. Так, в Общественной палате ранее выразили мнение, что признание «Колумбайна» террористическим в РФ позволит правоохранительным органам усилить борьбу с такими сообществами, их участниками и создателями.