Рамасвами назвал заявления США о контроле средств и оружия для ВСУ ложью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Американские власти и СМИ обманывают население, утверждая, что финансирование и вооружение для Украины тщательно отслеживается, заявил в своем Twitter (X) кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. По его словам, подобные заявления Белого дома являются шуткой.

Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, «жестко детализируются и аудируются». Это является шуткой еще более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта, — сказал политик.

Рамасвами также напомнил, как летом 2023 года Пентагон обнаружил бухгалтерскую ошибку, из-за которой неодобренные Конгрессом США $6,2 млрд были отправлены Киеву в качестве финансовой помощи. Он выразил уверенность, что Вашингтон не планирует заниматься отслеживанием отправляемого Украине вооружения, а такая позиция является «глубоко нечестной».

Ранее Рамасвами подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он не является образцом демократического лидера. Поводом для этого стал запрет оппозиции в стране, а также консолидация государственных СМИ в единое целое, подчеркнул политик.