Среди погибших — юноша, пытавшийся спасти из воды свою лошадь, троих вода застала за рулём автомобилей. Позже в пригороде Хьюстона в кювете нашли тело ещё одного утонувшего мужчины.

Как сообщает The New York Times, этот шторм стал самым сильным после урагана «Харви», с которым регион столкнулся в 2017 году. Восстановленные после него дома снова оказались затопленными.