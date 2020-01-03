До пяти может сократиться число участников общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Такие прогнозы озвучил портала Elections Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам. Дебаты назначены на 14 января.
Сообщается, что к участию в теледебатах в штате Айова будут допущены лишь те претенденты, которые сумеют получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырёх общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тысяч избирателей.
На данный момент с условиями справились лишь бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и мэр города Саут-Бенда Пит Буттеджадж.
Ранее NEWS.ru писал, что кандидаты в президенты США от демократов думают о России.
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