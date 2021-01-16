Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско

https://static.news.ru/photo/220e033c-58a5-11eb-8215-fa163e074e61_660.jpg Фото: zachculpeper/twitter.com

Утром в воскресенье по московскому времени в центре Сан-Франциско раздались выстрелы. Как сообщает местная полиция, пострадали пять человек.

Инцидент произошёл на углу Эдди-стрит и Тейлор-стрит. Изначально сообщалось о трёх раненых, затем стало известно, что пострадало пятеро. Впрочем, как отмечает полиция, их жизням ничто не угрожает. Также на месте обнаружено огнестрельное оружие.

Пока нет никакой информации о подозреваемых. Начато расследование, — приводит слова представителя правоохранительных органов San Francisco Chronicle.

Update: This investigation is active and we have 5 shooting victim's. Prelimary information is all victim's suffered non- life threatening injuries. Firearms have been recovered and @sfpdinvestigate Night Investigations Unit (NIU) has assumed the lead role in the investigation. https://t.co/8jO9q2gjjE — SFPD Tenderloin (@SFPDTenderloin) January 17, 2021

На место происшествия прибыло несколько полицейских нарядов, а также пожарные и медики. Полиция призывает всех, кому что-либо известно о случившемся, поделиться информацией.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате стрельбы в Кабуле убиты две женщины-судьи. Уточняется, что огонь открыли нападавшие на мотоциклах — они стреляли по машине, в которой находились судьи. Также сообщается об одной раненой. Как пояснил представитель полиции Фирдоз Фарамарз, инцидент произошёл в районе Кала-е-Фатуллах около 08:30 утра (07:00 мск).