Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско

Инцидент произошёл на углу Эдди-стрит и Тейлор-стрит. Изначально сообщалось о трёх раненых, затем стало известно, что пострадало пятеро. Впрочем, как отмечает полиция, их жизням ничто не угрожает. Также на месте обнаружено огнестрельное оружие.

Update: This investigation is active and we have 5 shooting victim's. Prelimary information is all victim's suffered non- life threatening injuries. Firearms have been recovered and @sfpdinvestigate Night Investigations Unit (NIU) has assumed the lead role in the investigation. https://t.co/8jO9q2gjjE