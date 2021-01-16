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США

Пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско

12:04, 17 января 2021
Фото: zachculpeper/twitter.com

Утром в воскресенье по московскому времени в центре Сан-Франциско раздались выстрелы. Как сообщает местная полиция, пострадали пять человек.

Инцидент произошёл на углу Эдди-стрит и Тейлор-стрит. Изначально сообщалось о трёх раненых, затем стало известно, что пострадало пятеро. Впрочем, как отмечает полиция, их жизням ничто не угрожает. Также на месте обнаружено огнестрельное оружие.

Пока нет никакой информации о подозреваемых. Начато расследование, — приводит слова представителя правоохранительных органов San Francisco Chronicle.

На место происшествия прибыло несколько полицейских нарядов, а также пожарные и медики. Полиция призывает всех, кому что-либо известно о случившемся, поделиться информацией.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате стрельбы в Кабуле убиты две женщины-судьи. Уточняется, что огонь открыли нападавшие на мотоциклах — они стреляли по машине, в которой находились судьи. Также сообщается об одной раненой. Как пояснил представитель полиции Фирдоз Фарамарз, инцидент произошёл в районе Кала-е-Фатуллах около 08:30 утра (07:00 мск).

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