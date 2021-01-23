Пушков заявил о разочаровании американского народа в администрации Байдена

https://static.news.ru/photo/19b029d6-5dff-11eb-8f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что разочарование американцев в администрации нового президента США Джо Байдена будет только нарастать.

Такое заявление политик сделал, комментируя заявление Союза рабочих Северной Америки, который выразил недовольство решением хозяина Белого дома об отмене строительства трубопровода Keystone XL. Трудящиеся заявили, что из-за этого шага работу потеряют тысячи людей.

То ли ещё будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Трубопровод, строительство которого поддерживала команда предыдущего президента Дональда Трампа, должен был доставлять из Канады нефть на предприятия в Канзасе и Техасе. Байден отменил решение Трампа почти сразу же после вступления в должность.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране в связи с пандемией коронавируса ухудшается. Исправить ситуацию, по его мнению, могут лишь неотложные и решительные меры. В качестве подтверждения своих слов он сказал, что его администрация узнала о поданных американцами 900 тысяч заявок на пособие по безработице.