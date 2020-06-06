Пушков и Макфол поспорили о «вежливых людях» в США

https://static.news.ru/photo/9e717330-1e1f-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул США в оккупации целых стран и поддержке террористов в ответ на призыв американского экс-посла Майкла Макфола не использовать вооружённых людей без опознавательных знаков для защиты Белого дома от демонстрантов.

Это неправильно. Владимир Путин отправляет «маленьких зелёных человечков», чтобы аннексировать и оккупировать территории. Мы так не делаем, — отметил Макфол, обратившись к президенту Дональду Трампу в Twitter.

Пушков в ответ обвинил США в оккупации Ирака, поддержке джихадистов в Сирии, дестабилизации обстановки и создании хаоса, который порождает террористические организации — например, запрещённое в РФ «Исламское государство».

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая. Мужчину задушил патрульный Дерек Шовин. Убийство привело к массовым протестам против полицейского насилия, которые в десятках городов США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством.