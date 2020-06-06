Пушков и Макфол поспорили о «вежливых людях» в США

Российский сенатор Алексей Пушков упрекнул США в оккупации целых стран и поддержке террористов в ответ на призыв американского экс-посла Майкла Макфола не использовать вооружённых людей без опознавательных знаков для защиты Белого дома от демонстрантов.
Это неправильно. Владимир Путин отправляет «маленьких зелёных человечков», чтобы аннексировать и оккупировать территории. Мы так не делаем, — отметил Макфол, обратившись к президенту Дональду Трампу в Twitter.
Пушков в ответ обвинил США в оккупации Ирака, поддержке джихадистов в Сирии, дестабилизации обстановки и создании хаоса, который порождает террористические организации — например, запрещённое в РФ «Исламское государство».
Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая. Мужчину задушил патрульный Дерек Шовин. Убийство привело к массовым протестам против полицейского насилия, которые в десятках городов США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством.
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