«Давайте молиться»: Псаки спросили о последствиях смерти Навального

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Журналисты спросили у пресс-секретаря президента США Джен Паски, будет ли отменена встреча Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, если оппозиционер Алексей Навальный погибнет в колонии.

Она отказалась отвечать на этот вопрос, потому что в Белом доме не собираются спекулировать на эту тему.

Давайте надеяться и молиться о том, чтобы такого не случилось. Вновь повторю, что по дипломатическим каналам были проведены многочисленные частные дискуссии. Мы также не перестаём публично призывать к тому, чтобы Навального освободили и с ним гуманно обращались, — подчеркнула Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что советник США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе своего разговора с серкетарём Совбеза РФ Николая Патрушева обсуждал заключение и лечение Навального. Это был один из широкого ряда вопросов, которые обсуждали чиновники, передаёт РИА Новости.

Переговоры Салливана и Патрушева состоялись 19 апреля по инициативе Вашингтона.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

16 апреля Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением.

Газета Le Monde опубликовала письмо на имя президента РФ Владимира Путина, под которым подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели мировой культуры. Они потребовали предоставить оппозиционеру медицинскую помощь.