Псаки рассказала о беспокойстве демократов из-за грядущих выборов в США Псаки: демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в конгресс США

Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в американский конгресс. Об этом сообщила в эфире телеканала MSNBC бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее мнению, в том случае, если представители Республиканской партии получат большинство в палате представителей, после этого последют расследования и «несколько импичментов».

Демократы в некотором роде обеспокоены тем, как сейчас развиваются события, и за последнюю неделю или около того ситуация стала восприниматься хуже, — сказала Псаки.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса США пройдут 8 ноября 2022 года. Будут переизбраны все члены палаты представителей и часть сенаторов.

В Белом доме обеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, ранее сообщило агентство Reuters. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от Республиканской партии. Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом. Это также относится к выделению дополнительной финансовой и военной помощи Киеву.

В свою очередь научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил, что Демократическая партия США не сможет победить на промежуточных выборах в палату представителей американского конгресса. Эксперт отметил, что рейтинг одобрения президента Байдена в 39% привел к тому, что люди перестали верить демократам. Больше всего, по словам Люй Сян, американцев волнует экономический вопрос, который администрация Белого дома никак не может решить.