Псаки назвала «ужасающее» число жертв COVID в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что за время пандемии от коронавируса в США скончались 700 тысяч человек. Однако она похвалила нынешнюю администрацию за то, что та добилась вакцинации почти 78% населения страны.

Это потрясающее, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии, — сказала она.

По словам Псаки, высокий уровень вакцинации американцев помог спасти сотни тысяч жизней. Пресс-секретарь отметила, что Байден ощущает невероятную ответственность за всё, что происходит в США, в том числе за гибель людей от коронавируса. Американский президент сосредоточен на борьбе с пандемией с самого первого дня на посту, заверила она.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/aKBvg23YgD — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2021

По данным Университета Джонса Хопкинса, подсчёты которого основаны на данных федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения COVID. Страна занимает первое место в мире как по числу заражённых, так и по числу погибших.

Ранее призвали жёстче наказывать россиян за несоблюдение масочного режима. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он призвал увеличить штрафы и расширить просветительскую деятельность о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.