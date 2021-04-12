Пса Байдена, покусавшего работников Белого дома, отправят на дрессировку

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Пёс президент США Джо Байдена по кличке Мейджор отправился на дополнительный курс дрессировки после того как он дважды укусил сотрудников Белого дома. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь первой леди страны Джилл Байден Майкл ЛаРос.

Мейджор — младший из двух питомцев семьи Байден, его забрали из приюта в ноябре 2018 года, сообщает CNN. Младший пёс — Чамп, сопровождает американского президента с 2008 года.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о неприятностях, которые Мейджор доставлял сотрудникам Белого дома. Он прыгал и лаял на них, а в марте произошли события, которые журналисты описали как «инцидент с укусом». После этого пса направили в дом Байденов в Уилмингтоне (штат Делавэр). Позднее Мейджор вновь укусил работника Белого дома.

Как сообщал NEWS.ru, двух немецких овчарок, принадлежащих президенту Джо Байдену, вывезли из Белого дома в начале марта. Обе овчарки поселились в президентской резиденции почти сразу после инаугурации Джо Байдена. Старшей собаке по кличке Чамп уже около 13 лет. Второму псу, Мейджору, три года. Его взяли из приюта, и такое агрессивное поведение для него не редкость.