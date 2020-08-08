Протестующие в Портленде подожгли офис Ассоциации полиции

https://static.news.ru/photo/fb9124a0-da3c-11ea-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damairs Carter/MediaPunch via ww/Global Look Press

Протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили против полицейских ослепляющий лазер, в результате чего пострадали трое правоохранителей.

В 23:35 субботы по местному времени (09:35 воскресенья мск. — NEWS.ru) люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар, совершив преступления, включая умышленное причинение ущерба, взлом и умышленный поджог, — говорится на сайте полиции.

На место беспорядков прибыли сотрудники полиции штата Орегон и Портленда.

Протестующие встретили их враждебно: люди бросали в полицейских стеклянные бутылки и шарики с краской, также они пытались ранить правоохранителей зелёным лазером (в штате Орегон это является преступлением).

Двоих пострадавших полицейских отвезли в больницу. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. К 2:00 (12:00 мск) большая часть протестующих разошлась.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Его сторонники встают на колено в знак признания вины перед афроамериканцами.

Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Как ранее писал NEWS.ru, афроамериканец Дэвид Уайтли уволился с радиостанции ВВС после того, как в одном из репортажей корреспондентка произнесла расистское высказывание. Он работал ведущим.