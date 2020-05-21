Протестующие принесли «мешки с трупами» к Белому дому

Недовольные подходом администрации президента США к пандемии коронавируса протестующие устроили постановочные похороны у Белого дома в Вашингтоне.
Десятки сигналящих автомобилей выстроились вдоль улицы у официальной резиденции американского лидера Дональда Трампа. Участники протестной акции выложили в близлежащем парке мешки, похожие на те, в которых вывозят трупы. На них они положили розы.
Wow. Today activists put body bags, covered with flowers, in front of the White House to call attention to Trumpâs mishandling of this pandemic.
Часть протестующих держали в руках плакаты. На одном из них был вопрос о том, сколько могил может выкопать один президент. Организаторами акции «День траура» выступили несколько активистских и политических групп, уточняет CNN.
По мнению специалистов Колумбийского университета, число жертв коронавирусной инфекции в Штатах могло быть в два раза меньше, если бы правила социального дистанцирования были внедрены неделей раньше, чем это было сделано, писал NEWS.ru.