Протестующие принесли «мешки с трупами» к Белому дому

https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Недовольные подходом администрации президента США к пандемии коронавируса протестующие устроили постановочные похороны у Белого дома в Вашингтоне.

Десятки сигналящих автомобилей выстроились вдоль улицы у официальной резиденции американского лидера Дональда Трампа. Участники протестной акции выложили в близлежащем парке мешки, похожие на те, в которых вывозят трупы. На них они положили розы.

Wow. Today activists put body bags, covered with flowers, in front of the White House to call attention to Trumpâs mishandling of this pandemic.



pic.twitter.com/BGYyvCZ8am — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 21, 2020

Часть протестующих держали в руках плакаты. На одном из них был вопрос о том, сколько могил может выкопать один президент. Организаторами акции «День траура» выступили несколько активистских и политических групп, уточняет CNN.

По мнению специалистов Колумбийского университета, число жертв коронавирусной инфекции в Штатах могло быть в два раза меньше, если бы правила социального дистанцирования были внедрены неделей раньше, чем это было сделано, писал NEWS.ru.