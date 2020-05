Протестующие принесли «мешки с трупами» к Белому дому

Десятки сигналящих автомобилей выстроились вдоль улицы у официальной резиденции американского лидера Дональда Трампа. Участники протестной акции выложили в близлежащем парке мешки, похожие на те, в которых вывозят трупы. На них они положили розы.

Wow. Today activists put body bags, covered with flowers, in front of the White House to call attention to Trump’s mishandling of this pandemic.



