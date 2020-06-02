Протестующие американцы в комендантский час окружили Белый дом

https://static.news.ru/photo/d66b7716-a530-11ea-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Жители Вашингтона организовали протесты около Белого дома после наступления комендантского часа, который начался в 19 часов (02.00 мск). За их действиями с крыши здания наблюдают люди в униформе, предположительно, вооружённые.

Полиция активных действий не ведёт. Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что находящиеся внутри Белого дома люди могут слышать раздающиеся с улицы лозунги с ругательствами в адрес комендантского часа и призывами к отставке президента Дональда Трампа.

Глава государства перед осадой назвал Вашингтон «самым безопасным местом на земле» по состоянию на 1 июня. Между тем в тот день протестующие сожгли в городе одну полицейскую машину и ранили двух силовиков, за беспорядки были задержаны почти 300 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 1 июня комендантский час не остановил протестующих в Нью-Йорке. Некоторые группы молодых людей, участвовавших в протестах, остались на улицах после наступления в 23:00 (06:00 мск) комендантского часа. Они передвигались по городу и подбирали вещи из магазинов, которые успели ограбить мародёры. Больше других от нападений пострадали магазины спорттоваров, электротехники и украшений.