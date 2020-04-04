«Просто не хочу»: Трамп не собирается носить медицинскую маску

https://static.news.ru/photo/0f6ff5c4-7600-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску во избежание заражения коронавирусом.

Трамп подчеркнул, что призыв носить маски — просто рекомендация и он ей следовать не хочет. Также хозяин Белого дома добавил, что может ещё изменить своё мнение, но надеется на скорое разрешение ситуации с коронавирусом, передаёт «Интерфакс».

Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня, — добавил президент США.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа или вице-президента Майкла Пенса. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.