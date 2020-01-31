Cенат США рассмотрит дело об импичменте президента Дональда Трампа без вызова свидетелей и рассмотрения новых доказательств — демократы не смогли склонить на свою сторону республиканку Лизу Мурковски, чей голос станет решающим.
Учитывая предвзятость этого импичмента с самого начала и далее в процессе, я пришла к выводу, что в сенате не будет справедливого разбирательства. <...> Не думаю, что продолжение этого процесса что-либо изменит, — цитирует Мурковски газета The Washington Post.
Как отметили в издании, запущенный демократами импичмент должны были поддержать три представителя Республиканской партии, чтобы процесс прошёл в расширенном формате — с вызовом свидетелей, на показания которых надеялись противники Трампа.
Республиканцы Митт Ромни и Сьюзан Коллинз согласились, Мурковски колебалась до последнего и отказала.
Как писал NEWS.ru, решающее голосование по импичменту может пройти 1 февраля.
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