https://static.news.ru/photo/098c6dbc-446a-11ea-a7d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press

Cенат США рассмотрит дело об импичменте президента Дональда Трампа без вызова свидетелей и рассмотрения новых доказательств — демократы не смогли склонить на свою сторону республиканку Лизу Мурковски, чей голос станет решающим.

Учитывая предвзятость этого импичмента с самого начала и далее в процессе, я пришла к выводу, что в сенате не будет справедливого разбирательства. <...> Не думаю, что продолжение этого процесса что-либо изменит, — цитирует Мурковски газета The Washington Post.

Как отметили в издании, запущенный демократами импичмент должны были поддержать три представителя Республиканской партии, чтобы процесс прошёл в расширенном формате — с вызовом свидетелей, на показания которых надеялись противники Трампа.

Республиканцы Митт Ромни и Сьюзан Коллинз согласились, Мурковски колебалась до последнего и отказала.

Как писал NEWS.ru, решающее голосование по импичменту может пройти 1 февраля.