Прихожанин поставил скрытые камеры в церковном женском туалете

32-летний прихожанин церкви в Лос-Анджелесе установил в церковном женском туалете скрытые камеры, чтобы подглядывать за верующими женщинами. Сотрудницы церкви сами вызвали полицию после того, как нашли записывающие устройства, пишет Fox 11.

Позже полиция узнала, что на видеозаписи были запечатлены и дети, пользующиеся женским туалетом, — говорится в материале.

Выяснилось, что камеры установил некий Стивен Рамирес. Он сам пришёл и сдался полицейским. Он часто сам посещал эту церковь.

Мужчине предъявили обвинение по статьям «Вторжение в частную жизнь» и «Непристойное поведение». Вскоре суд рассмотрит его дело и вынесет решение о наказание.

Опрос более 450 тысяч пассажиров столичного метрополитена показал, что больше половины из них подсматривают информацию на экранах чужих гаджетов. При этом таким способом злоумышленники могут подсмотреть учётные записи и пароли, данные о зарплате и работе. Исследование было приурочено к Международному дню защиты персональных данных.