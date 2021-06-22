«При Трампе такого не было»: американцы оценили учения ВМФ РФ близ Гавайев
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:04, 23 июня 2021
Фото: Xinhua/Global Look Press
Американские читатели издания Daily Mail оценили учения ВМФ России. которые проходят в районе Гавайских островов. По мнению граждан, во многом подобное стало возможно из-за политической и физической слабости президента США Джо Байдена.
Они просто знают, что пациент с деменцией Байден — слабак. Неслучайно это происходит сразу после встречи Путина с Джо;
Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США, — заявили пользователи.
Некоторые вспомнили недавнее прошлое и предыдущего президента страны.
Такого бы не произошло при Трампе, — уверен один из комментаторов.
Я думаю отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями, — пошутил ещё один участник дискуссии.
Все-таки объединённые силы России и Китая трудно будет сдержать, — констатировал трезвомыслящий пользователь.
Ранее сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией проводят учения в центральной части Тихого океана. Манёвры там проходят впервые в новейшей истории флота.
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