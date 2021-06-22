«При Трампе такого не было»: американцы оценили учения ВМФ РФ близ Гавайев

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США не боятся того, что РФ и Китай откажутся от доллара. Об этом заявил глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, его слова приводит РИА Новости.

Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко, — заявил Пауэлл в ходе слушаний в парламенте. По словам главы ФРС, силу американской валюты...