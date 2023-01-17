При стрельбе во Флориде пострадали восемь человек

Фото: Richard Graulich/Global Look Press

В результате стрельбы во Флориде пострадали восемь человек, пишет CNN со ссылкой на местный департамент полиции. Инцидент произошел во время мероприятия в честь Дня Мартина Лютера Кинга.

По словам офицера по связям с общественностью Тони Вудворта, одна из жертв стрельбы получила тяжелое ранение, еще четыре человека были травмированы при попытке покинуть этот район. Состояние остальных не уточняется. Известно также, что мероприятие носило семейный характер и на нем присутствовало много детей. Пострадал ли кто-то из них — также неизвестно.

День Мартина Лютера Кинга отмечают в США 16 января. Это проповедник и активист, выступавший за права чернокожих.

Ранее стало известно, что один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил штата Алабама. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в момент, когда тысячи людей находились в центральном районе Мобила в ожидании Нового года.

Сообщалось, что в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как заявил сам задержанный, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.