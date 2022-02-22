Президент США анонсировал жёсткие санкции против России

Президент США Джо Байден заявил, что осудил операцию России в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским,и рассказал о дальнейших шагах США в связи с этим. По его словам, которые приводит ТАСС, до конца дня США, их союзники и партнёры введут жёсткие санкции против России.

Байден также сообщил , что Зеленский попросил его призвать лидеров остальных стран выступить против действий РФ.

Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил о возможности ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае продолжения «вторжения» России на Украину. совокупные активы этих двух банков составляют почти $750 млрд. Также власти США продолжают рассматривать иные потенциальные санкции, в частности, не исключается возможность отключения России от SWIFT.

До этого президент США Джо Байден заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику. О намерении «предпринять решительные действия» хозяин Белого дома заявил во время выступления с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Москвы в Донбассе является «очень печальным событием» для всего мира. По его словам, такая атака никогда не должна была произойти.