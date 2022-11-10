Президент Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине Президент Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине и не начинать войну

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Джо Байден

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна не станет прямым участником конфликта на Украине и тем самым не будет способствовать началу третьей мировой войны. Он отметил, что Вашингтон предоставил Киеву возможность самому защищать себя. При этом Байден усомнился, что в ближайшее время можно ожидать переговоров между Украиной и Россией. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали [безопасность] воздушного пространства над Украиной. Однако нет, мы не собираемся этого делать, — заявил Байден.

Он подчеркнул, что Штаты не намерены «вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь в конфликт». Также президент заявил, что они предоставили Киеву «разумные возможности защищать себя», не поставляя при этом ракеты дальнего радиуса действия и не ожидая, что Украина начнет обстрелы российской территории.

Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет — дальностью более 600 миль и дальностью около 160 миль, мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории, — пояснил Байден.

Что касается возможности переговоров между Россией и Украиной, то здесь президент усомнился в готовности Киева идти на компромисс.

Ранее обозреватель издания The Hill Колин Мейн предположил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, Украина может лишиться финансовой помощи со стороны США. Он, в частности, напомнил, что экс-президент Дональд Трамп ранее выступал за то, чтобы Вашингтон оказал давление на Киев и подтолкнул его к мирным переговорам с Москвой.