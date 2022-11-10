СМИ сообщили, при каком условии Украина лишится поддержки США The Hill: при победе республиканцев Украина может лишиться финансовой помощи США

Фото: Социальные сети

В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, Украина может лишиться финансовой помощи со стороны США. Такое мнение высказал обозреватель издания The Hill Колин Мейн. Он, в частности, напомнил, что экс-президент Дональд Трамп ранее выступал за то, чтобы Вашингтон оказал давление на Киев и подтолкнул его к мирным переговорам с Москвой.

Победа протрамповских кандидатов от республиканской партии в палате представителей и сенате может усилить оппозиционные голоса, которые ставят под сомнение стабильно растущие расходы администрации Байдена на поддержку Украины, — написал Мейн.

Он также отметил, что Украина будет с тревогой наблюдать за исходом промежуточных выборов, несмотря на то, что министр обороны страны Алексей Резников на минувшей неделе высказывал уверенность, что республиканцы, как и демократы, продолжат поддердивать Киев.

Ранее схожее предупреждение высказал журналист Biffy Тарур в статье для издания The Washington Post. Он отметил, что в последнее время все больше активных представителей Республиканской партии высказываются за отмену поддержки руководства Украины.

Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. По данным CNN, в настоящее время республиканцы получают 203 места из необходимых 218 для контроля в палате представителей и 49 мест в сенате, где для получния большиснтва нужен 51 делегат. Демократы располагают 187 местами в палате представителей и 48 в сенате.

По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.