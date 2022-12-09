Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер покинула зала для брифингов после спора с журналистом

Фото: Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом. Репортер пытался объяснить важность затронутой темы, однако его прервали и не позволили завершить мысль. Об этом сообщает РИА Новости.

Ближе к окончанию брифинга один из журналистов поинтересовался у Жан-Пьер, почему так сложно получить возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран. Пресс-секретарь прервала репортера и заявила, что «это не сложно». Журналист предпринял попытку объяснить, почему данная тема так важна для него, в связи с чем Жан-Пьер сообщила, что тот не дает ей ответить. В свою очередь представитель прессы отметил, что он в принципе еще не задал вопрос.

Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили, — сказала Жан-Пьер, попрощалась и вышла из зала.

Это не первый инцидент подобного рода. В конце ноября пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистами во время брифинга. Причиной скандала стал вопрос представительницы издания Daily Caller главному инфекционисту США Энтони Фаучи о том, что он сделал для расследования происхождения коронавируса.

Ранее Жан-Пьер прерывала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, который в ходе пресс-конференции обратился к умершей конгрессвумен Джеки Валорски. Жан-Пьер заявила журналистке, что сейчас «не ее очередь говорить». При этом она отметила, что Байден позвал погибшую, поскольку «постоянно думает о ней».