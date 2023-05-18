Пресс-секретарь Байдена прервала брифинг после вопроса о России DM: пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после вопроса о связи Трампа с Россией

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг после вопроса о расследовании связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года, сообщает The Daily Mail. По данным издания, она «сбежала со своей трибуны» после вопросов американского журналиста Филипа Вегманна.

В начале недели был обнародован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором утверждается, что реальных доказательств сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года не было.

На просьбу журналиста RealClearNews Вегманна рассказать о реакции Белого дома на доклад Жан-Пьер посоветовала ему обратиться в Минюст США. После второго вопроса по этой теме пресс-секретарь закрыла блокнот и снова заявила, что данный вопрос относится к Минюсту.

Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны, — пояснила она, завершая брифинг.

При этом прежде Жан-Пьер публиковала в соцсетях посты в поддержку обвинений в адрес Трампа и называла его «марионеткой» Москвы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американцы были обмануты. Таким образом он прокомментировал доклад спецпрокурора Джона Дарема об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года. По мнению спецпрокурора, у ФБР не было оснований для начала расследования.