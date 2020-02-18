https://static.news.ru/photo/9edf3e24-5290-11ea-9778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО заявило о беспокойстве из-за эскалации конфликта в Донбассе. По мнению представителей Альянса, нынешняя ситуация может привести к подрыву Минских соглашений по Украине.

Это подрывает Минские договоренности и усилия по мирному урегулированию конфликта, — цитирует ТАСС спикера НАТО.

NEWS передавал ранее, что МИД России обвинил Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса. Причиной стало решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы.