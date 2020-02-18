НАТО заявило о беспокойстве из-за эскалации конфликта в Донбассе. По мнению представителей Альянса, нынешняя ситуация может привести к подрыву Минских соглашений по Украине.
Это подрывает Минские договоренности и усилия по мирному урегулированию конфликта, — цитирует ТАСС спикера НАТО.
NEWS передавал ранее, что МИД России обвинил Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса. Причиной стало решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы.
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