Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 09:38

Правительство США обвинили в создании коронавируса

Бизнесмен Дотком обвинил правительство США в создании вируса COVID-19

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X обвинил правительство США в создании вируса COVID-19. Он отметил, что за счет пандемии обогатились американские компании, при этом была разрушена экономика страны.

Вирус COVID-19 был создан правительством США и обогатил американские компании, — написал Дотком.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что штамм коронавирусной инфекции «стратус» исчерпал свой потенциал и не будет пандемическим. По его словам, COVID-19 — лишь один из видов заболевания. Он подчеркнул, что в России достаточно много знают о вариантах инфекции. Онищенко добавил, что новые виды коронавирусной инфекции живут прежде всего в Китае.

До этого академик РАН отметил, что Всемирная организация здравоохранения снизила оценку глобального риска заболеваемости COVID-19 c высокого до умеренного. Он подчеркнул, что это также окажет влияние на Россию — теперь в регионах не будет резких подскоков заболеваемости, однако расслабляться тоже не стоит.

США
вирусы
COVID-19
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Забайкалье банда вывезла из России лес на сумму более 1 млрд рублей
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка после взрыва в Красногорске
Так в СССР готовили для министров — нежная говядина в соусе
Названа причина взрыва в Подмосковье, где пострадал школьник
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Ефремов избавился от московской недвижимости
Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка
Раскрыт состав нового подразделения наемников ВСУ
Мишонова раскрыла печальные последствия инцидента со школьником и купюрой
Правительство США обвинили в создании коронавируса
Сотрудника одного из университетов в КНР осудили за шпионаж
На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского
Появились подробности о состоянии отца Сырского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 ноября 2025 года
На Западе расшифровали дешевый трюк Зеленского с Сырским и провалами ВСУ
В России появился ГОСТ для собачников
Политолог из Венгрии увидел попытку Зеленского снять с себя вину
В российской армии появился новый род войск
Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом
«Минируют и отравляют»: раскрыто, на что пошли ВСУ при бегстве из Сладкого
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.