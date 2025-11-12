Немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в соцсети X обвинил правительство США в создании вируса COVID-19. Он отметил, что за счет пандемии обогатились американские компании, при этом была разрушена экономика страны.

Вирус COVID-19 был создан правительством США и обогатил американские компании, — написал Дотком.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что штамм коронавирусной инфекции «стратус» исчерпал свой потенциал и не будет пандемическим. По его словам, COVID-19 — лишь один из видов заболевания. Он подчеркнул, что в России достаточно много знают о вариантах инфекции. Онищенко добавил, что новые виды коронавирусной инфекции живут прежде всего в Китае.

До этого академик РАН отметил, что Всемирная организация здравоохранения снизила оценку глобального риска заболеваемости COVID-19 c высокого до умеренного. Он подчеркнул, что это также окажет влияние на Россию — теперь в регионах не будет резких подскоков заболеваемости, однако расслабляться тоже не стоит.