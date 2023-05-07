Появилось видео из Техаса, где автомобиль сбил насмерть семь человек

Фото: na3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Семь человек погибли в результате наезда автомобиля у центра помощи бездомным в Браунсвилле (штат Техас), сообщает ABC. По данным телеканала, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

На кадрах видно, что почти два десятка человек сидели на бордюрах и стояли около центра «Озанам», когда их сбил автомобиль. Машина перевернулась, водитель также получил травмы.

Виновник аварии находится в больнице под охраной полиции. Его проверяют на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ. В полиции пока не говорят, был ли наезд случайным.

Ранее сообщалось, что 6 мая девять человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре Allen Premium Outlets в американском городе Аллен. Еще семь человек получили ранения. О ЧП доложили президенту США Джо Байдену.